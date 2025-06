Nasce l’e-learning del futuro | AI generativa e podcast personalizzati per avvocati e commercialisti

Milano si prepara a rivoluzionare la formazione professionale con l’innovativa «l8217e learning del futuro»: un ecosistema di podcast personalizzati e contenuti generativi, pensati su misura per avvocati e commercialisti. Grazie alla collaborazione tra Lefebvre Giuffrè e Uallaby, l’intelligenza artificiale diventa protagonista di un percorso didattico dinamico, coinvolgente e multicanale. L’obiettivo è elevare le competenze dei professionisti, offrendo un’esperienza formativa mai vista prima.

Milano, 30 giugno 2025 – Lefebvre Giuffrè, leader italiano nell’ editoria professionale per il mondo legale, fiscale e aziendale, annuncia un’importante collaborazione strategica con Uallaby, tech company italiana specializzata nell’integrazione di modelli di Intelligenza Artificiale generativa nei flussi aziendali. L’obiettivo: trasformare il patrimonio formativo esistente in esperienze e-learning dinamiche, multicanale e su misura. L’AI generativa al servizio della formazione professionale. Grazie all’adozione del framework Uallaby, Lefebvre Giuffrè potrà convertire i propri contenuti editoriali e formativi – da sempre punto di riferimento per migliaia di professionisti italiani – in percorsi e-learning personalizzati, fruibili anche in formato podcast, video e testo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net