Nasce l' associazione Rialzare Pescara per dare nuovo slancio alla città

Nasce a Pescara "Rialzare Pescara", un’associazione civica che coinvolge cittadini, professionisti e volontari desiderosi di ridare energia e vitalità alla città. Fondata dall’idea di Oscar Marano, ex direttivo di Amare Pescara e candidato con Costantini sindaco, questa realtà si propone di promuovere iniziative che valorizzino il territorio e rafforzino il senso di comunità. L’obiettivo è creare un percorso condiviso verso un futuro più luminoso per Pescara.

Nasce a Pescara una nuova realtà civica, l'associazione "Rialzare Pescara", dall'incontro di cittadini, professionisti e volontari uniti dal desiderio di dare nuovo slancio alla città. Nata dall'idea di Oscar Marano ex direttivo Amare Pescara e candidato con Costantini sindaco: "L'obiettivo è.

