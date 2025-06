Nasce l’associazione internazionale European Virus Archive | tra i partner anche l' Izsve

L’European Virus Archive (EVA) nasce come un punto di riferimento globale per la ricerca sui virus, con l’obiettivo di condividere conoscenze e risorse tra scienziati di tutto il mondo. Tra i partner, anche l’IZSVe, rafforzando il ruolo dell’Italia in questa straordinaria iniziativa. Registrata ufficialmente lo scorso 27 marzo 2025 in Belgio, EVA si configura come un asset strategico per affrontare le sfide sanitarie future, promuovendo innovazione e collaborazione internazionale.

L’Eva - European Virus Archive, nato grazie al progetto Evag nell’ambito del programma per la ricerca Horizon 2020, è stato registrato lo scorso 27 marzo 2025 in Belgio come Eva - Aisbl (Association Internationale Sans But Lucratif). L’Eva diventa quindi un asset strutturale della ricerca. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: european - virus - archive - nasce

Nasce l’associazione internazionale European Virus Archive: tra i partner anche l'Izsve; Istituto Zooprofilattico Venezie partner European Virus Archive; Istituto Zooprofilattico Venezie partner European Virus Archive.

Il virus Zika è in Europa: in Spagna nasce il primo bambino affetto da microcefalia - Fanpage.it - E' delle ultime ore la notizia della nascita in Spagna, più precisamente a Barcellona, di un bambino affetto da microcefalia associata al batterio killer. Scrive fanpage.it

L’european virus archive diventa associazione internazionale per la ricerca virologica con partner italiani di rilievo - Aisbl, registrata in Belgio, rafforza la ricerca virologica europea coinvolgendo 11 paesi tra cui l’Italia con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali per sorveglianza e studio di virus animali ... Segnala gaeta.it