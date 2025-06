Nasce il Milan di Allegri | lunedì prossimo raduno con due assenti

Il Milan di Allegri si riaccende a Milanello, pronto a scrivere un nuovo capitolo di rinascita. Dopo l’addio di alcune stelle, il primo raduno del 7 luglio segna l’inizio di una stagione cruciale per i rossoneri, che puntano a rilanciarsi nel calcio italiano ed europeo. Due assenze pesanti non frenano la voglia di ripartire: è il momento di fare il punto e tracciare la strada verso il riscatto tanto atteso.

Lunedì 7 luglio, a Milanello, il raduno del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Dovrà essere l'anno del riscatto per i rossoneri.

A livello ufficiale, riporta la Gazzetta dello Sport, il raduno a Milanello sotto gli ordini di Massimiliano Allegri comincerà lunedì 7 luglio (alle 17 l’allenamento visibile dal vivo per i tifosi). Già da venerdì 4, però, ci saranno i primi test. Milan Nel Cuore Vai su Facebook

Allegri anticipa il raduno, regole rigide: colazione e cena obbligatorie a Milanello Vai su X

