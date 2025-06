Nasce il Consorzio UNITA Domani a Roma la presentazione con il comico Saverio Raimondo e il vignettista Osho

Domani, 1° luglio 2025, a Roma, nasce UNITA, il primo consorzio italiano che unisce eccellenze indipendenti nei settori della comunicazione, creatività, eventi e strategia. Un'iniziativa innovativa, frutto della collaborazione tra Apogeo Group, Esclusiva, Jump Comunicazione, Next Different e SocialCom Italia, che mette in campo competenze diversificate per creare valore condiviso. L'evento di presentazione, con la partecipazione speciale del comico Saverio Raimondo e del vignettista Osho, promette di svelare un nuovo modo di fare rete.

Domani, 1° luglio 2025, nasce a Roma UNITA, il primo consorzio italiano che aggrega realtà indipendenti leader da anni, con successo, nei settori della comunicazione, della creatività, degli eventi e della progettazione strategica. L'iniziativa vede protagoniste Apogeo Group, Esclusiva, Jump Comunicazione, Next Different e SocialCom Italia, cinque realtà che mettono a fattor comune competenze eterogenee per creare valore condiviso. L'evento di presentazione si terrà domani alle ore 19 presso l'Enoteca Spiriti, Piazza di Pietra 32 a Roma. La serata sarà presentata dal comico Saverio Raimondo, mentre il vignettista Osho Federico Palmaroli proietterà una sua creazione esclusiva per la serata. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nasce il Consorzio UNITA. Domani a Roma la presentazione con il comico Saverio Raimondo e il vignettista Osho

In questa notizia si parla di: roma - nasce - consorzio - unita

A Roma nasce REC – Raccontiamo Eventi Contemporanei - A Roma nasce REC – Raccontiamo Eventi Contemporanei, un innovativo progetto di Waldo Event Network. Ideato da Simone Vesco e co-prodotto da S.

Ieri sera a Ponte di Piave con la collega Sindaco Paola Roma per la “Ponte in blue” una corsa per sostenere la ricerca per la prevenzione del tumore alla prostata. La serata è stata interamente sostenuta dalle Cantine Ponte che hanno una sede opera Vai su Facebook

Comunicazione, da 5 società nasce il consorzio “Unita”; Nasce UNITA: il primo grande polo italiano indipendente che aggrega le eccellenze della comunicazione e della creatività; Nasce Unita, polo indipendente dedicato a comunicazione, creatività ed eventi.

Nasce Unita, il primo consorzio indipendente italiano per comunicazione, creatività ed eventi - Apogeo Group, Esclusiva, Jump Comunicazione, Next Different e SocialCom si uniscono in una sola realtà: oltre 110 milioni di fatturato aggregato, più di ... Secondo affaritaliani.it

Nasce Unita, polo indipendente per comunicazione, creatività ed eventi - Dal prossimo primo luglio diventa operativo Unita, consorzio che riunisce aziende indipendenti attive nei settori della comunicazione, creatività, eventi e progettazione strategica. Lo riporta msn.com