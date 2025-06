Narni il maestro Maurizio Chiari va in pensione dopo 42 anni trascorsi dietro alla cattedra

Dopo 42 anni dedicati con passione all'educazione, il maestro Maurizio Chiari si prepara a vivere l'ultima sua giornata di insegnamento. Un percorso che lo ha visto protagonista in una scuola simbolo di Narni, il plesso intitolato a Primo Levi, dove ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di generazioni di studenti. La sua dedizione, i ricordi e l’amore per la didattica rendono questa pensione un nuovo capitolo ricco di emozioni e speranze.

Lui è Maurizio Chiari, maestro elementare che oggi, lunedì 30 giugno, varcherĂ per l'ultima volta la porta di ingresso della scuola dove ha insegnato negli ultimi 27 anni. Si tratta del plesso situato a Ponte San Lorenzo di Narni, intitolato allo scrittore "Primo Levi". Prima di approdare qui. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: narni - maestro - maurizio - chiari

Narni, il maestro Maurizio Chiari va in pensione dopo 42 anni trascorsi dietro alla cattedra.

Narni, addio al maestro Paolo De Santis. Era in attesa di un cuore nuovo - Il Messaggero - L'uomo, sessantasei anni, narnese, conosciutissimo per i suoi incarichi di direttore di ... Come scrive ilmessaggero.it

Narni, ordigno incendiario all’università: è stato rivendicato dagli anarchici - NARNI – Una sorta di ordigno incendiario è stato scoperto e sequestrato a Narni dai carabinieri all'interno dei locali della facoltà di Scienze per l'investigazione e la sicurezza dell ... Si legge su repubblica.it