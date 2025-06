napoli un solo giocatore della prima squadra lascia da parametro zero

Il Napoli si prepara a chiudere un capitolo importante: alla scadenza del 30 giugno, solo un calciatore della prima squadra lascia il club a parametro zero. Dopo mesi di trattative, il rinnovo di Meret ha rasserenato l’ambiente, ma ora si apre una nuova sfida di mercato. Con la fine della stagione e l’inizio dell’estate, i tifosi attendono con trepidazione le mosse della società per mantenere vivo il sogno azzurro.

Ultimo giorno di contratto per chi è in scadenza: c'è un solo calciatore campione d'Italia che lascerà Napoli senza rinnovo Il 30 giugno è la data di scadenza dei contratti, nonché il giorno di fine stagione. Dal 1 luglio comincia il calciomercato estivo, inizia una nuova annata e si riparte praticamente da zero. Il Napoli qualche giorno fa ha rinnovato il contratto ad Alex Meret, dopo una lunghissima trattativa durata mesi. Il portierone continuerà a difendere i pali azzurri. Poi c'è Anguissa, che all'interno del suo contratto ha l'opzione di rinnovo automatico a favore del club. Dunque, il giocatore non va in scadenza e sembra aver cambiato idea anche sul suo futuro.