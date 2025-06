Napoli un esubero verso l’addio per rilanciarsi altrove |  i dettagli

L'estate del calcio italiano brilla di nuovi scenari e opportunità, e Napoli si prepara a rivoluzionare il proprio assetto. Un esubero azzurro potrebbe partire verso nuove avventure, mentre una neopromossa si propone come possibile destinazione. Con il quarto scudetto ancora impresso nei ricordi, il club partenopeo, guidato da Antonio Conte, punta a rafforzarsi, sfoltendo la rosa e puntando su nuovi talenti per continuare a scrivere la propria storia.

Un calciatore azzurro è pronto a rilanciarsi lontano da Napoli, una neopromossa lo vuole in squadra. L'estate del calcio italiano è fatta di mercato, scambi, cessioni e acquisti. Il Napoli, reduce da una stagione unica ed emozionante con la conquista del quarto scudetto, è pronto a progettare il futuro per rinforzare la squadra alla cui guida c'è Antonio Conte. Tra gli obiettivi della società c'è anche la volontà di sfoltire il gruppo e dare opportunità di crescita a coloro i quali hanno trovato meno spazio in questo ultimo anno. Tra questi c'è anche un esterno offensivo. Napoli, cessione in vista: ecco chi è il calciatore.