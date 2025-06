Napoli trema ancora | registrata una scossa poco fa

Napoli si risveglia ancora una volta sotto il tremore della terra, con una scossa che si è fatta sentire poco fa e ha suscitato paura tra cittadini e provincia. L’evento, ancora in fase di valutazione, ha lasciato tutti con il fiato sospeso, rinnovando la memoria dei sismi passati. La città si prepara a monitorare attentamente la situazione, mentre le autorità invitano alla calma e alla prudenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Forte scossa registrata poco fa nel territorio di Napoli, avvertita in città e anche in provincia. Tanta paura per l’ennesimo movimento tellurico che sta riguardando l’area. Per il momento non si conosce ancora l’entità ma, secondo la percezione delle persone, è parsa abbastanza lunga nella durata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it