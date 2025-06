Napoli trema ancora | registrata una forte scossa poco fa nell’area dei Campi Flegrei

Napoli torna a tremare, ancora una volta. Una forte scossa di magnitudo 4.6 è stata avvertita poco fa nei Campi Flegrei, suscitando paura e preoccupazione tra cittadini e residenti. L'epicentro, a pochi chilometri da Pozzuoli e Bacoli, ricorda quanto questa zona sia sismicamente attiva. La terra continua a muoversi sotto i nostri piedi, lasciando tutti in ansia per il futuro. Napoli trema ancora: cosa sta succedendo?

Forte scossa registrata poco fa nel territorio di Napoli, avvertita in città e anche in provincia. Tanta paura per l'ennesimo movimento tellurico che sta riguardando l'area. La magnitudo, come riportato dall'Ingv, è stata di 4.6. Il terremoto – con epicentro nell'area dei CAMPI FLEGREI 5 km a sud di Pozzuoli, a ridosso di Bacoli – è stato localizzato a una profondità di 5 chilometri.

Una scossa di terremoto è stata registrata nella serata di oggi, 7 giugno, nell'area dei Campi Flegrei; l'evento sismico è stato avvertito tra Napoli e Pozzuoli. Vai su Facebook

