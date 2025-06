Napoli tre colpi fatti | Visite mediche pronte Svelati i tre nomi

Mediche già programmate, i tre nuovi acquisti del Napoli sono pronti a fare il loro debutto. Con le trattative ormai chiuse e i nomi dei profili scelti svelati, il club partenopeo si appresta a rafforzare la rosa in vista della stagione. L’entusiasmo cresce: l’attesa ora si concentra sulle visite mediche ufficiali, che sanciranno l’ingresso definitivo di questi talenti e avvieranno un nuovo capitolo nel percorso azzurro.

Il calciomercato del Napoli entra nella sua fase più calda, una fase in cui le strategie lasciano il campo alle azioni concrete. Secondo un'importante indiscrezione lanciata oggi dal quotidiano La Repubblica, il Direttore Sportivo Giovanni Manna avrebbe di fatto definito l'arrivo di ben tre nuovi giocatori, completando operazioni strategiche in quasi ogni reparto. Le trattative sarebbero concluse e in attesa solo della ratifica finale con visite mediche e firme. Tuttavia, dietro questa apparente tranquillità si nasconde un retroscena che vede protagonista Antonio Conte, l'uomo che tiene in mano le chiavi del mercato azzurro e che, prima di dare il via libera definitivo, vuole valutare ogni singola opzione, anche la più ambiziosa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it