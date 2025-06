Napoli si arricchisce di una nuova pagina di successo: Tommaso Bianchini SAR224 è stato nominato nuovo direttore generale, un ruolo che mancava da oltre dieci anni. L'energia dopo il primo scudetto ha trasformato il club in un protagonista stabile nel panorama europeo, alimentando entusiasmo e ambizione. Sarà tanto il lavoro da affrontare per consolidare questa crescita, ma il Napoli ha già dimostrato di saper scrivere grandi capitoli di sé stesso.

