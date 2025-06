Napoli su un giovane centrocampista dalla Premier | il profilo

Napoli su un giovane centrocampista dalla Premier League: ecco il profilo che sta facendo parlare gli esperti di mercato. La squadra partenopea, sempre attenta alle occasioni di rilancio, punta a rafforzare il reparto mediano con un talento promettente. Con le trattative in corso per altri talenti, il club partenopeo potrebbe sorprendere approdando a un giovane che promette di diventare protagonista nel calcio italiano. Napoli su un giovane centrocampista: ecco chi potrebbe fare il grande salto in azzurro.

La dirigenza del Napoli ha messo gli occhi su un giovane centrocampista della Premier League: ecco di chi si tratta. Il mercato del Napoli prosegue, e la dirigenza partenopea mette quotidianamente nomi nuovi nel mirino. Mentre le trattative proseguono, in attesa di capire come si evolveranno i dialoghi per Lucca o Juanlu, il Napoli avrebbe adocchiato un giovane centrocampista che gioca in Premier League. Napoli su un giovane centrocampista: ecco chi è. Nel consueto appuntamento di Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di calciomercato ha rivelato l’interesse del Napoli nei confronti di un altro giovane centrocampista. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli su un giovane centrocampista dalla Premier: il profilo

In questa notizia si parla di: napoli - giovane - centrocampista - premier

Antonio Conte vuole un bomber: il Napoli punta su Moise Kean e un giovane talento europeo - Antonio Conte ha fissato l'attenzione sul mercato estivo, desiderando un bomber per potenziare l'attacco del Napoli.

Yunus Musah verso la Premier League Sorpassato il Napoli, secondo il giornalista Luca Bianchin sul centrocampista rossonero c'è il forte interesse degli Wolves. Occhio anche al Nottingham Forest, che nei giorni scorsi ha chiesto informazioni La trattativ Vai su Facebook

Italian Job: gli italiani in Premier, quelli di oggi e quelli storici; Napoli, ufficiale l'acquisto di Kevin De Bruyne: «Benvenuto Kevin!»; McTominay era un profugo della Premier, con lui è tornato il centrocampista box-to-box (Süddeutsche).

Yarmolyuk del Brentford nome nuovo per il centrocampo - Tra le tante trattative sul tavolo della dirigenza partenopea spunta un nome nuovo per il ... forzazzurri.net scrive

Mercato Milan, Musah nome caldissimo in uscita! Ultime - Mercato Milan, il nome caldissimo in uscita è quello di Yunus Musah: duello acceso in Premier League tra queste due squadre Secondo quanto riportato da Bianchin sulla Gazzetta dello Sport, il futuro d ... Lo riporta milannews24.com