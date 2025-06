Napoli parla il sindaco di Dimaro | Conte ci ha fatto una richiesta

Napoli si prepara a vivere un'estate di grandi aspettative, con il ritorno di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Mentre il primo ritiro estivo si avvicina, Marco Panciera svela le richieste del tecnico al presidente De Laurentiis, tra entusiasmo e obiettivi ambiziosi. A Dimaro, gli azzurri inizieranno a plasmare la squadra che li guiderĂ verso una stagione ricca di sfide e successi. Un appuntamento da non perdere per tutti i tifosi partenopei.

Marco Panciera racconta le richieste del tecnico del Napoli a pochi giorni dal primo ritiro estivo degli azzurri. Tra poco piĂą di due settimane il Napoli di Antonio Conte inizierĂ ufficialmente il ritiro estivo. Il 17 luglio gli azzurri partiranno per l’ormai consueto ritiro di Dimaro, dove inizierĂ la preparazione in vista della prossima stagione. Un appuntamento importante per la squadra, che da Dimaro inizia a porre le basi di quella che sarĂ una stagione fondamentale. Con il tricolore sul petto, il Napoli affronterĂ la prossima stagione da favorita e con l’aggiunta della Champions League. Dimaro, il sindaco accontenta Conte: il racconto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, parla il sindaco di Dimaro: “Conte ci ha fatto una richiesta”

