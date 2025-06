Napoli occhi su una promessa mondiale | c’è anche la Juventus

Napoli si prepara a sognare in grande, puntando con decisione su una delle promesse più promettenti del calcio europeo: Antonio Nusa del Lipsia. Mentre la Juventus non perde tempo, il club partenopeo si inserisce prepotentemente nella corsa al giovane talento, che già con la nazionale norvegese ha dimostrato di essere un nome da tenere d’occhio. La sfida per il suo futuro è appena iniziata, e il mercato non aspetta.

Il Napoli si sarebbe inserito di prepotenza nella trattativa che porterebbe ad un giovane calciatore su cui ci sono già le grandi del calcio europeo. Si parla di Antonio Nusa del Lipsia, che con la nazionale norvegese ha fatto impazzire quella italiana Quella serata da incubo. Prende palla a centrocampo, ne supera due e con .

Roma, occhi su Lucumí: sfida al Napoli per il difensore del Bologna - La Roma torna protagonista sul mercato, puntando deciso su Jhon Lucumí del Bologna come possibile rinforzo difensivo.

Il giovane attaccante brilla al Mondiale per Club e si apre il dibattito: resta all'Inter o parte in prestito? Vai su Facebook

Classe e talento: la top 10 dei giovani talenti da osservare al Mondiale per Club; Cagliari, Zappa e la promessa ai tifosi: Con il Napoli daremo tutto, vogliamo vincere; Dean Huijsen: la nuova promessa per la difesa centrale del Real Madrid.

Napoli, il calcio e l'eterna promessa d'amore - MSN - C’è una promessa che Napoli ha fatto al cielo più di cent’anni fa. Segnala msn.com

Soltanto il Mondiale può spaccare questo Napoli - Così Spalletti è diventato il grande favorito: gli altri si lamentano per le assenze, lui inventa soluzioni. ilfoglio.it scrive