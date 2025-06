Napoli-Núñez ostacolo economico | spunta Lucca come alternativa concreta

Il Napoli affronta un ostacolo economico nella trattativa per l'acquisto di Darwin Núñez, aprendo le porte a una possibile alternativa concreta: Luca Lucca. La situazione si fa complessa, ma i partenopei stanno valutando attentamente questa opzione per rinforzare l’attacco. Riusciranno a superare gli ostacoli e a chiudere il colpo? Restate con noi per scoprire gli sviluppi!

La pista che porta a Darwin Núñez resta in salita per il Napoli. Secondo quanto riportato dal . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli-Núñez, ostacolo economico: spunta Lucca come alternativa concreta

In questa notizia si parla di: napoli - núñez - ostacolo - economico

Nunez – Lucca, il Napoli ha sciolto ogni dubbio: si chiude - In casa Napoli, l’attenzione è tutta rivolta alla sfida tra Nunez e Lucca: una scelta strategica fondamentale per la prossima stagione.

Darwin Nunez è affascinato dal progetto Napoli e di essere allenato da un allenatore come Antonio Conte, i contatti con il Liverpool proseguiranno nei prossimi giorni con l’ingaggio che non sembra un ostacolo insormontabile. Anguissa ha deciso di restare p Vai su Facebook

Darwin #Nunez è affascinato dal progetto #Napoli e di essere allenato da un allenatore come Antonio #Conte, i contatti con il #Liverpool proseguiranno nei prossimi giorni con l’ingaggio che non sembra un ostacolo insormontabile. #Anguissa ha deciso d Vai su X