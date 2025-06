Napoli-Ndoye l’annuncio non lascia dubbi | tifosi col fiato sospeso

Il Napoli non smette di sorprendere i tifosi e alimenta l’attesa con un annuncio che fa sognare. Con l’obiettivo di rafforzare la rosa sotto la guida di Antonio Conte, il club napoletano segue con attenzione Ndoye, un innesto di grande potenziale. La strategia è chiara: alzare l’asticella per confermarsi tra le grandi d’Italia e competere con successo in Champions League. Il futuro del Napoli si scrive ora, e ogni mossa conta.

