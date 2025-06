Napoli lite per motivi di viabilità | turisti aggrediti con spranghe e catene

Una tranquilla serata a Napoli si è trasformata in un episodio di violenza quando una semplice lite sulla viabilità è degenerata in un’aggressione brutale. Turisti sono stati aggrediti con spranghe e catene in via Acton, sotto gli occhi sgomenti dei passanti. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante garantire sicurezza e rispetto per tutti. La città deve tornare a essere un luogo di accoglienza e serenità.

Un normale diverbio stradale si è trasformato in una brutale aggressione nella notte tra sabato e domenica in via Acton, all’angolo con Galleria della Vittoria. Due uomini, a bordo della loro auto, sono stati assaliti da un gruppo di giovani in scooter armati . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, lite per motivi di viabilità: turisti aggrediti con spranghe e catene

