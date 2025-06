Napoli l’agente smentisce tutto | Nessun contatto

In un mercato caldo come quello di Napoli, le voci si rincorrono, ma l’agente di Milan Skriniar mette i puntini sulle i: nessun contatto recente con il club azzurro. Roberto Sistici chiarisce che il difensore ex Inter non è attualmente nel mirino del Napoli e ribadisce lo stato delle trattative. La situazione resta in evoluzione, ma per ora, tutto è fermo.

Smentite le voci relative ad un contato tra il club azzurro e l’entourage del giocatore, le parole dell’agente sono chiare. Roberto Sistici, agente di Milan Skriniar, ha parlato ai microfono di Stile Tv, dove ha commentato le voci relative ad un presunto contatto tra il Napoli ed il difensore ex Inter. “ Skriniar ha avuto contatti col Napoli nella precedente sessione di mercato, in questa no. Ci sono varie situazioni aperte, ha un contratto col Psg e penso che verso la metà di luglio, quando finirà anche il Mondiale per club, il mercato inizierà nel vivo. Quindi, interessamenti ce ne sono, ma siamo ancora nella fase embrionale”, ha commentato Sistici. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, l’agente smentisce tutto: “Nessun contatto”

