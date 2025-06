Napoli-Juanlu possibile chiusura oggi stesso | la situazione mette il Sivilla con le spalle al muro

Napoli si muove con decisione sul fronte Juanlu Sanchez, cercando di chiudere l'affare già oggi. La pressione sul Siviglia aumenta, poiché il club spagnolo necessita urgentemente di una plusvalenza per sistemare il bilancio e rispettare le scadenze. La trattativa tra Napoli e Siviglia si fa sempre più intensa, ma la questione resta in bilico: riusciranno a trovare un accordo prima che sia troppo tardi?

Juanlu potrebbe arrivare oggi al Napoli, la situazione non aiuta gli spagnoli: i dettagli. Continua la trattativa tra il Napoli ed il Sivilla per Juanlu Sanchez. Un’operazione che non ha ancora visto una luce concreta, con il club spagnolo che, a dir la verità, avrebbe necessità di chiudere un’operazione in uscita entro oggi. Il motivo? Il bilancio del club spagnolo, che avrebbe bisogno di una plusvalenza per sistemare alcune situazioni legate ai conti societari, ragion per cui Juanlu è tra i principali indiziati a dire addio al club. Juanlu-Napoli, si chiude oggi? Dalla Spagna pensano di si. Eppure l’accordo è stato raggiunto l’accordo tra il Napoli ed il giocatore con un contratto fino al 2030. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Juanlu, possibile chiusura oggi stesso: la situazione mette il Sivilla con le spalle al muro

In questa notizia si parla di: juanlu - napoli - situazione - sivilla

Chi è Juanlu Sanchez, il terzino destro del Siviglia che ha stregato il Napoli - In un contesto di mercato infuocato, Juanlu Sánchez, il talento del Siviglia, ha catturato l’attenzione del Napoli, desideroso di rinforzare la propria rosa.

Napoli-Juanlu, si aspetta la risposta del Siviglia! La situazione; Cds – ” Siviglia in difficoltà economica, oggi giornata importante per Juanlu: la situazione “; Chi è Juanlu Sanchez, il terzino destro del Siviglia che ha stregato il Napoli.

Moretto: "Juanlu-Napoli, non è oggi il giorno per chiudere" - 'Non risultano possano esserci delle accelerate definitive già nella giornata di oggi', ha spiegato l'esperto di calciomercato. Si legge su areanapoli.it

CORRIERE - Juanlu-Napoli, giornata cruciale. Il Siviglia entro oggi deve recuperare 25 milioni - La trattativa del club azzurro per Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia, potrebbe sbloccarsi in giornata per via della necessità del ... Secondo msn.com