Napoli il terremoto fa crollare un costone a Punta Pennata | nessun ferito ma se fosse capitato nel we poteva essere una strage

Un terremoto di magnitudo 4.6 ai Campi Flegrei ha causato il crollo di un costone a Punta Pennata, scatenando grande paura tra i cittadini di Napoli. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, grazie anche alla minore affluenza di lunedì. La regione si stringe attorno alla serenità ripristinata, mentre le autorità monitorano con attenzione la situazione. La sicurezza resta la priorità assoluta in questa emergenza, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale la preparazione e la vigilanza.

Tanta paura, ma nessun ferito per la scossa di terremoto di magnitudo 4.6 avvenuta oggi ai Campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni, secondo i geologi. Un cedimento di un costone si è verificato a Bacoli, presso l’isolotto di Pennata. Non ci sono persone coinvolte anche perchè, essendo lunedì, l’affluenza è molto minore rispetto al week end. E’ quanto emerge dalla riunione del Centro coordinamento soccorsi convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. Nessun danno viene al momento segnalato nella città di Napoli. “ La scossa c’è stata in mare, è la più forte sentita a Bacoli, i cittadini sono preoccupati per la magnitudo dell’evento, non ci sono danni a persone, ma c’è il crollo di un costone all’isolotto Pennata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it