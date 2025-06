Napoli il sindaco di Castel Di Sangro | Ecco quando si giocheranno le amichevoli cambierà qualcosa

Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, svela importanti aggiornamenti sul calendario delle amichevoli internazionali del Napoli durante il ritiro estivo. Dopo l’annuncio di tre sfide contro Girona, Paris FC e Olympiacos, si preannunciano novità e sorprese che renderanno ancora più emozionante questa fase della preparazione. Ecco quando e come cambierà il programma: restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

Le parole del sindaco di Castel Di Sangro, anticipazioni e orari dei match internazionali del Napoli. Il sindaco di Castel Di Sangro Angelo Caruso ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha analizzato il programma del Napoli nel secondo ritiro estivo dopo quello di Dimaro-Folgarida. Gli uomini di Antonio Conte giocheranno tre amichevoli internazionali contro Girona, Paris Fc e Olympiacos. Il primo cittadino ha rivelato un cambio rispetto agli altri anni, di fatto annunciando i possibili orari dei match del Napoli. Napoli, le parole del sindaco di Castel Di Sangro. “ Napoli-Paris FC a Castel di Sangro? Sicuramente si giocherĂ in tardo pomeriggio, di certo non giocheremo piĂą in notturn a. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, il sindaco di Castel Di Sangro: “Ecco quando si giocheranno le amichevoli, cambierĂ qualcosa”

Il sindaco di Castel di Sangro rende omaggio a De Laurentiis con l'acqua del Sangro e un attestato a nome della cittadina #ForzaNapoliSempre Vai su Facebook

Castel di sangro il sindaco “faremo una sorpresa a conte per il compleanno sulle amichevoli ”; Caruso, Sindaco Castel di Sangro: Ritiro? Ci saranno tre amichevoli internazionali - VIDEO; Il ritiro del Napoli a Castel Di Sangro benedetto dall’acqua del fiume Sangro. Angelo Caruso showman a Palazzo Petrucci. Presentato il ritiro azzurro. GUARDA IL SERVIZIO.

Sindaco di Castel di Sangro: “Amichevoli non più in serata e sorpresa per il compleanno di Antonio Conte” - Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli sulle amichevoli durante il ritiro: “Napoli- Si legge su 100x100napoli.it

CASTEL DI SANGRO - Il sindaco Caruso: "Faremo una sorpresa a Conte per il suo compleanno, amichevoli nel tardo pomeriggio” - Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Napoli- Lo riporta napolimagazine.com