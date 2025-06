Napoli continua il caso Victor Osimhen | cosa ne sarà di noi?

Napoli si trova di fronte a un nuovo capitolo nella storia di Victor Osimhen, un eroe caduto in disgrazia. Dalla gloria ai dubbi, il suo percorso è segnato da emozioni contrastanti e incertezze. Tra tensioni e speranze, il futuro del reietto potrebbe ancora riscrivere le pagine di questa saga. Da domani, ancora in busta paga: per continuare a credere nel suo potenziale e scrivere un nuovo capitolo di rinascita.

Era un eroe. Ma ormai è un reietto. Tra bronci e inquietudini, Victor Osimhen è ancora qui. Non se lo aspettava nessuno. Il Napoli per primo. Da domani ancora in busta paga: per.

Napoli, ritorna Victor Osimhen: il punto della situazione svelato da Matteo Moretto - Napoli accoglie nuovamente Victor Osimhen, il punto della situazione svelato da Matteo Moretto. Dopo la stagione con il Galatasaray, l’attaccante torna ufficialmente in azzurro, mentre il club turco non può acquisirne il cartellino.

Il Galatasaray attende la risposta di Victor #Osimhen, offerti 18 mln a stagione + bonus! Turchi disposti a pagare la clausola al Napoli ma dipende dall’attaccante, che continua ad aspettare offerte dalla Premier League. Il Galatasaray aspetterà fino al 10 luglio. Vai su Facebook

