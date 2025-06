Napoli Basket ufficiale un altro acquisto | ingaggiato Faggian

Napoli Basket si rafforza ancora: il club azzurro annuncia l’arrivo di Leonardo Faggian, giovane talento proveniente dalla Treviso e protagonista nella scorsa stagione in A2 con Verona. Con la sua versatilità e abilità, Faggian porta entusiasmo e nuove energie alla squadra, puntando a conquistare obiettivi ambiziosi nel campionato 2023/24. Un innesto di qualità che fa già sognare i tifosi partenopei...

Il Napoli Basket annuncia il suo quarto innesto di mercato in vista della nuova stagione. Il club azzurro ha definito l'accordo con Leonardo Faggian, guardiaala di 195 cm scuola Treviso, nell'ultima stagione in A2 con Verona. L'atleta classe 2004 è una vecchia conoscenza di coach Alessandro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: napoli - basket - faggian - ufficiale

Napoli Basket, Llompart può ripartire da Sassari: vicina la rescissione? - Pedro Llompart è pronto a una nuova avventura con la Dinamo Sassari. Dopo l’esperienza al Napoli Basket, l’ex dirigente potrebbe essere il futuro uomo mercato del club sardo, con cui ha già avuto colloqui promettenti.

Napoli Basket: ufficiale l’arrivo di Leonardo Faggian @Sportando Vai su X

Basket Torino Official annuncia l'ex Ferraroni JuVi Cremona 1952 Vai su Facebook

Napoli Basket, ufficiale l'ingaggio di Leonardo Faggian; MERCATO LBA - Napoli Basket pensa a Leonardo Faggian?; Contatti continui con l’entourage di Beukema: la situazione.

Napoli Basket, ufficiale l'ingaggio di Leonardo Faggian - Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo triennale con l’atleta Leonardo Faggian, guardia/ala di 195 cm nato il 6 febbraio del 2004 a Treviso. Secondo msn.com

Napoli, accordo triennale con Leonardo Faggian - Dopo l'annata in prestito in A2 a Verona, l'ex Treviso si trasferisce in Campania. Si legge su sportmediaset.mediaset.it