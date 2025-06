Napoli bambino di 5 anni trascinato con il materassino per chilometri | salvato dalla Guardia Costiera

Una mattina di vacanza si è trasformata in un momento di paura per un bambino di soli 5 anni e la sua nonna al largo di Castellammare, quando una forte corrente li ha trascinati a quasi 4 chilometri dalla riva. Fortunatamente, l’intervento tempestivo della guardia costiera con la motovedetta CP 542 ha evitato il peggio. La prontezza e il coraggio dei militari hanno fatto la differenza, dimostrando ancora una volta che la sicurezza in mare è una priorità.

Momenti di paura nelle acque al largo di Castellammare nel Napoletano, quando un bambino di 5 anni insieme alla nonna sono stati trascinati quasi a 4 chilometri dalla costa a causa del vento e della corrente. L’intervento della guardia costiera, che è subito intervenuta da Castellammare di Stabia con la motovedetta CP 542, ha evitato il peggio. Un militare della guardia costiera si è tuffato in mare per raggiungere il piccolo, mentre la nonna, che si era tuffata in mare per aiutarlo, non riusciva più a rientrare a riva. Entrambi sono stati messi in salvo ed affidati alle cure del 118 di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Napoli, bambino di 5 anni trascinato con il materassino per chilometri: salvato dalla Guardia Costiera

