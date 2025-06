Napoli automobilisti aggrediti con spranghe e catene da baby gang su scooter | l' assalto in via Acton

A Napoli, la tranquilla via Acton si trasforma in scena di tensione: automobilisti aggrediti con spranghe e catene da baby gang su scooter. Due minorenni napoletani sono stati denunciati per questi episodi violenti, che scuotono la sicurezza della città . Un grave richiamo all’attenzione sulla crescente escalation di violenza giovanile e sulla necessità di interventi tempestivi per garantire la tranquillità dei cittadini.

