Napoli | approvata la delibera per tutelare i residenti del centro storico

Napoli si distingue ancora una volta per il suo impegno nel preservare l’equilibrio tra turismo e qualità di vita dei residenti. Dopo aver approvato un nuovo piano per l’apertura di bar e locali, il Comune guidato da Gaetano Manfredi ha dato il via libera a una delibera strategica, mirata a proteggere i quartieri più affollati. Una misura importante che dimostra come Napoli voglia crescere rispettando le sue radici e i suoi abitanti. DELIBERA PER TUTELARE…

Dopo il nuovo piano per aprire bar e locali, il Comune di Napoli, guidato dal sindaco Gaetano Manfredi, ha approvato una delibera per tutelare i residenti di alcuni quartieri del centro storico. Una manovra che va ad arginare gli effetti scatenati dai crescenti flussi turistici, che vanno a colpire determinati gruppi sociali.

