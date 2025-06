Naomi Watts lancia la campagna Hotter Than Ever con il suo brand Stripes Beauty | un inno alla forza e alla sensualità in menopausa Senza preconcetti

Naomi Watts rivoluziona il concetto di bellezza con la sua campagna Hotter Than Ever, un inno alla forza e alla sensualità delle donne in menopausa. Con il suo brand Stripes Beauty, l’attrice dimostra che la mezza età può essere sinonimo di fascino e potere, sfidando stereotipi e pregiudizi. Questo progetto audace e innovativo vuole ispirare ogni donna a sentirsi protagonista della propria bellezza, senza limiti né tabù.

N aomi Watts è la conferma che la mezza età è quanto di più sexy. Con la sua ultima campagna di guerrilla marketing, l’attrice 56enne lancia un manifesto che ribalta gli stereotipi, i preconcetti e i giudizi negativi legati alla menopausa. Il progetto, ribattezzato Hotter Than Ever, è il cuore pulsante di Stripes Beauty, il brand di bellezza e benessere pro-aging che Naomi Watts ha fondato per accompagnare le donne nella perimenopausa e in menopausa. Il messaggio è chiaro: «La mezza età non è una crisi, ma una rinascita». Sottoscriviamo! Come affrontare la menopausa: i 5 consigli di Naomi Watts X Naomi Watts e il suo beauty brand pro menopausa. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Naomi Watts lancia la campagna Hotter Than Ever con il suo brand Stripes Beauty: un inno alla forza e alla sensualità in menopausa. Senza preconcetti

In questa notizia si parla di: naomi - watts - lancia - campagna

All's Fair: Kim Kardashian, Glenn Close e Naomi Watts guidano uno studio legale al femminile nel trailer - Hulu svela il primo trailer di "All's Fair", un avvincente legal drama prodotto da Ryan Murphy. La serie, che arriverà in autunno, vede protagoniste Kim Kardashian, Glenn Close e Naomi Watts, unite per guidare uno studio legale al femminile.

Naomi Watts e la campagna sulla menopausa: «Siamo più hot che mai»; FolleMente, in streaming il film con Edoardo Leo e Pilar Fogliati; Zalando lancia la campagna natalizia ‘What do I wear?’ che affronta il grande dilemma delle feste.

Naomi Watts: «La menopausa non è la fine» e lancia un brand beauty dedicato a questa fase della vita - Vanity Fair Italia - Oltre a Naomi Watts, altre celebs condividono da tempo e senza vergogna, sui loro social e non solo, le problematiche e le «sorprese» legate a questi anni, tra queste per esempio spiccano Brooke ... Secondo vanityfair.it

Naomi Watts lancia una linea di prodotti per la pelle (e il sesso) in menopausa - Vanity Fair Italia - Naomi Watts lancia una linea di prodotti per la pelle (e il sesso) in menopausa L'attrice di «The Ring», a 54 anni, si fa portavoce delle donne in menopausa e delle loro esigenze, da un punto di ... Segnala vanityfair.it