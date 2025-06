Nail art estate 2025 | queste sono le unghie più fantasiose

L’estate 2025 porta con sé un’esplosione di creatività e originalità sulle unghie, trasformando ogni manicure in un vero capolavoro di stile. Dai colori fluo ai dettagli 3D, le proposte sono irresistibili e pensate per chi vuole osare senza paura. Scopri le sei nail art più innovative, tra cui la raffinata seashell manicure e il tocco romantico delle unghie mismatched. Pronte a brillare sotto il sole?

Questa estate le unghie diventano protagoniste con design fantasiosi e audaci. Colori fluo, glitter, motivi astratti e dettagli 3D trasformano ogni manicure in un’opera d’arte. Ecco le sei nail art da provare. Tra le proposte c’è la seashell manicure, unghie in gel dalla forma a conchiglia ricoperte di glitter e delle unghie in stile Coquette impreziosite da perline, farfalle e piccoli fiocchi. Immancabile la nail art in stile “mismatched”, con decori e pattern differenti su ogni unghia. A seguire, ci sono le aura nails con french manicure glitterata: la tendenza più riproposta sui social. Nel video di Amica. 🔗 Leggi su Amica.it