My Spy | tutto quello che c’è da sapere sul film

Se sei curioso di scoprire tutto su "My Spy", il film in onda questa sera su Italia 1 alle 21.20, preparati a un mix di azione, umorismo e sorprese. Diretto da Peter Segal e interpretato da Dave Bautista e Chloe Coleman, questo film ti coinvolgerà con una trama avvincente: una bambina di nove anni scopre un agente segreto della CIA e, in cambio di silenzio, gli chiede di insegnarle i trucchi della spioneria. Ecco tutto quello che devi sapere!

My Spy: trama, cast e streaming del film su Italia 1. My Spy è il film in onda questa sera, 3o giugno 2025, su Italia 1 dalle 21.20. Si tratta di un action movie del 2020 diretto da Peter Segal, con protagonisti Dave Bautista e Chloe Coleman. Una bambina di nove anni, Sophie, scopre che JJ, un agente della CIA sta spiando la sua famiglia. In cambio del suo silenzio la ragazzina gli chiede di insegnarle come diventare una spia. Vediamo la trama completa e il cast. Trama. Il film è la storia di un agente della CIA di nome JJ (Dave Bautista), noto per il suo carattere burbero e spietato. Dopo aver fallito in una delicata operazione, la spia viene declassata e gli vengono affidati incarichi più semplici.