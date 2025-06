Musk torna all’attacco di Trump | È il momento di un nuovo partito che pensi alle persone

Elon Musk torna a lanciare la sua protesta contro Donald Trump e il controverso 'big beautiful bill', un disegno di legge che rischia di penalizzare le fasce più vulnerabili e compromettere il futuro delle energie rinnovabili. In un momento cruciale per il nostro Paese, Musk suggerisce che sia giunto il tempo di un nuovo partito, dedicato esclusivamente alle persone. È ora di agire per un’Italia più giusta e sostenibile.

(Adnkronos) – Elon Musk torna all'attacco di Donald Trump e del suo del 'big beautiful bill', il disegno di legge super contestato dagli oppositori del che prevede tagli ai servizi essenziali e alle energie pulite avvantaggiando la classe medio-alta e aumentando il debito pubblico. "È ovvio – scrive Musk su X – con la spesa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

