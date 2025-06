Musicalia alla rocca Albornoz di Viterbo concerti e spettacoli musicali Il programma

Per il terzo anno consecutivo, il cortile incantato del Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz a Viterbo si anima con "Musicalia", una straordinaria rassegna estiva di concerti e spettacoli musicali. Un'occasione unica per immergersi in melodie coinvolgenti in un’atmosfera magica e suggestiva. Non perdere l'appuntamento: scopri il programma e lasciati trasportare dalla musica sotto le stelle!

Martedì 1 luglio, ore 20 – Museo Nazionale Etrusco Rocca Albornoz – Musicalia; Otto concerti alla Rocca Albornoz e il Don Giovanni a Ferento: Musicalia regala bellezza; “Musicalia 2025”, alla Rocca Albornoz il concerto “5 x 8ni” con musiche di Bach, Gershwin, Bernstein e Morricone.

Martedì 1 luglio, ore 20 – Museo Nazionale Etrusco Rocca Albornoz – Musicalia; Otto concerti alla Rocca Albornoz e il Don Giovanni a Ferento: Musicalia regala bellezza; "Musicalia 2025", alla Rocca Albornoz il concerto "5 x 8ni" con musiche di Bach, Gershwin, Bernstein e Morricone.