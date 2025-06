Musica sotto la Torre | Concerto del pianista jazz Danilo Rea

musica sotto la torre, il concerto del talentuoso pianista jazz Danilo Rea ha acceso l’entusiasmo di un pubblico appassionato. Attraverso note avvolgenti e improvvisazioni coinvolgenti, Rea ha saputo trasformare il Chiostro del Museo dell’Opera in un palcoscenico magico, celebrando l’arte senza confini. La XVI edizione prosegue con emozioni sempre nuove, unendo il patrimonio storico a suoni contemporanei. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della grande musica.

Prosegue con entusiasmo e partecipazione la XVI edizione di “Musica sotto la Torre”, la rassegna che unisce la grande musica d’autore a un luogo simbolo del patrimonio artistico italiano: il Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo di Pisa. Dopo l’incanto della serata inaugurale con una splendida. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

