Musica emozioni e stile sotto le stelle | le Summer Nights Valdichiana Village

Sotto le stelle della Valdichiana, le Summer Nights al Villaggio di Arezzo svelano un’esperienza unica tra musica, emozioni e stile. Dal 30 giugno 2025, preparatevi a lasciarvi coinvolgere da serate indimenticabili, dove il divertimento si intreccia con la bellezza di un ambiente incantato. Un’occasione imperdibile per vivere l’estate all’insegna del relax, dell’eleganza e della buona musica, in un contesto che celebra la vera essenza delle notti toscane.

ARezzo, 30 giugno 2025 – Correva l’estate del 2005 quando, con il simbolico taglio del nastro, apriva le porte il Villaggio toscano della moda, destinato a diventare un punto di riferimento per gli amanti dello shopping di qualità a prezzi sempre convenienti e delle esperienze da vivere. In questi vent’anni, il Village ha accolto milioni di visitatori, offrendo non solo il meglio della moda, ma anche intrattenimento, grandi eventi e momenti da ricordare, sempre nel segno dello stile, dell’eleganza e dell’eccellenza. E in questa estate del ventennale, torna Summer Nights, il format estivo firmato Land of Fashion, che accende il cuore dell’estate con un’esperienza che intreccia musica, parole, emozioni e lifestyle. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica, emozioni e stile sotto le stelle: le Summer Nights Valdichiana Village

In questa notizia si parla di: stile - summer - nights - village

Le campagne High Summer 2025 sono un tuffo in storie di stile, luce e libertà. Tra yacht, spiagge dorate e nostalgie in bianco e nero, la moda è un racconto (d'autore) fatto di arte, emozioni e identità - L'alta moda dell'estate 2025 si tuffa in un universo di luce e libertà, dove yacht e spiagge dorate si intrecciano con nostalgie in bianco e nero.

Una ventata di stile nelle giornate più calde ? Patrizia Pepe #FranciacortaVillage Vai su Facebook

Musica, emozioni e stile sotto le stelle: le Summer Nights Valdichiana Village; Al Franciacorta Village è tempo di saldi e shopping sotto le stelle con le Summer Nights; Summer night al Sun’s Royal Park di Cervino - - Quotidiano di Informazioni Online.

Piero Pelù inaugura le Summer Nights a Brugnato 5Terre Outlet Village - la Nazione - Come nelle precedenti edizioni in occasione delle date delle Summer Nights, tutte ad ingresso libero con inizio alle 21, i negozi di Brugnato 5Terre Outlet Village resteranno aperti fino alle 24 ... Secondo lanazione.it

Summer nights, al Brugnato outlet village Vecchioni e Grandi - La regina della dance anni 90 Corona il 14 agosto, ma prima, il 15 luglio, le canzoni del cantautore Roberto Vecchioni, e ancora il giovane talento Federico Rossi dell'ex duo Benji & Fede il 22 ... Si legge su ansa.it