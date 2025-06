Musica e alcol oltre l’orario previsto la polizia sospende per sette giorni l’attività di una discoteca

La notte a Catania si anima tra musica e divertimento, ma anche nel rispetto delle regole. Recenti controlli della polizia hanno portato alla sospensione di una discoteca per sette giorni, evidenziando come il rispetto delle normative sia fondamentale per garantire sicurezza e tranquillità a tutti. Un richiamo importante a mantenere l’equilibrio tra svago e responsabilità, affinché il divertimento resti un momento di gioia condivisa e sicura.

Sette giorni di sospensione per una discoteca del centro di Catania. Il provvedimento, firmato dal questore, è scattato a seguito di controlli condotti dalla squadra amministrativa della divisione di polizia amministrativa e sociale della questura etnea, impegnata in un’ampia attività di verifica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

