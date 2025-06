Musica di notte e fuochi di artificio non autorizzati | controlli della Polizia Locale per il rispetto della quiete

Lo scorso fine settimana, la Polizia Locale di Riccione ha intensificato i controlli per garantire il rispetto della quiete pubblica, concentrandosi su musica notturna e fuochi d'artificio non autorizzati. Equipaggi in abiti civili e divise hanno vigilato sulle attività lungo i sei tratti di demanio marittimo, assicurando che le norme vengano rispettate e preservando così la tranquillità degli abitanti e dei visitatori. La sicurezza e il rispetto delle regole rimangono priorità assolute per la nostra comunità .

Lo scorso fine settimana è stato effettuato un controllo capillare della Polizia Locale di Riccione sulle attivitĂ economiche, in particolare per il rispetto degli orari della musica nelle attivitĂ poste sul demanio marittimo, impiegando numerosi equipaggi anche in abiti civili lungo i 6. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: polizia - musica - locale - rispetto

Milano, rave abusivo in piazza Leonardo, circa 2000 giovani e musica fino a notte fonda, i residenti: "Abbandonati dalla polizia" - VIDEO - Nella notte di sabato, circa 2000 giovani si sono radunati in un rave abusivo in piazza Leonardo da Vinci a Milano, trasformando la zona in un epicentro di musica ad alto volume e alcol.

Benvenuta a Fara San Martino Deborah Di Campi, nuovo Agente di Polizia Locale del nostro comune. Vai su Facebook

Riccione. Controlli della Polizia locale sul rispetto degli orari di musica lungo il litorale; Controlli serrati sul litorale. La Polizia Locale blocca fuochi d’artificio non autorizzati e musica oltre l'orario consentito. Partono le sanzioni; Incidente a Rimini: auto si ribalta in curva, conducente illeso.

Controlli sulla movida in spiaggia a Riccione: una sanzione per musica oltre le 2 - Lo scorso fine settimana è stato effettuato un accertamento capillare sulle attività economiche, in particolare ... Lo riporta altarimini.it

Riccione, 1.100 fuochi d’artificio sparati in spiaggia dopo le 2 di notte: interviene la Polizia - Lo scorso fine settimana è stato effettuato un controllo capillare sulle attività economiche, in particolare per il ... Come scrive corriereromagna.it