Musica al Parco giovani talenti del Conservatorio Cimarosa si esibiscono a Parco Palatucci

Il Parco Palatucci si trasforma in un palcoscenico di emozioni con “Musica al Parco”, un evento imperdibile che vede i giovani talenti del Conservatorio Cimarosa esibirsi mercoledì 2 luglio. Questa serata rappresenta il perfetto antipasto al Cartellone Estivo, offrendo musica di qualità e entusiasmo in un’atmosfera all’aperto. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da melodie che scalderanno le vostre serate estive, creando un’atmosfera magica che accompagnerà le vostre emozioni fino all’inizio degli eventi più attesi.

“Musica al Parco”, in programma al Parco Palatucci per mercoledì prossimo 2 luglio, è un buon antipasto per per il Cartellone Estivo al Parco. Da almeno sette anni vi si alterna la Celebrazione Eucaristica alle 21.00 (a partire da domenica 6 luglio), una intensa Rassegna Teatrale il sabato sera. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it