Musica a tutto volume bestemmie e rifiuti ovunque | ecco che cosa succede di notte in paese

Le notti ad Ornago si trasformano in un incubo per i residenti, tra musica ad alto volume, schiamazzi e comportamenti irresponsabili fino alle prime luci dell’alba. I cittadini, stanchi di vivere nel caos, chiedono interventi concreti per restituire tranquillità e rispetto al loro paese. È tempo di affrontare questa situazione e ripristinare la quiete che merita Ornago.

Notti insonni per chi vive ad Ornago nei pressi della posta e dell’acquedotto. Fino alle 4 del mattino c’è un gruppo di ragazzi che rende il sonno un incubo. Schiamazzi in piazza fino all’alba, con musica a tutto volume, urla, bestemmie. E al risveglio i residenti si ritrovano scritte e rifiuti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: musica - tutto - volume - bestemmie

Risse, musica a tutto volume e lesioni a una dipendente, chiuso un bar nel centro di Viterbo - Un bar nel cuore di Viterbo è stato chiuso per 15 giorni a causa di gravi episodi di risse, musica ad altissimo volume e lesioni a una dipendente.

Milano, sfregio alla Madonnina: decapitata e coperta di bestemmie | .it; Urla, graffiti e musica a tutto volume. Piazza Salvo d’Acquisto, l’ira dei residenti: «Siamo ostaggi dei vanda; Birra, bestemmie e fumo. Passeggero molesto costringe il volo Ryanair a fare dietrofront.

Urla, graffiti e musica a tutto volume. Piazza Salvo d’Acquisto, l’ira dei residenti: «Siamo ostaggi dei vandali ragazzini» - MSN - Per non parlare, da dopo cena, dei botti di Capodanno che sono stati fatti esplodere senza un freno. Segnala msn.com

Urla, graffiti e musica a tutto volume. Piazza Salvo d’Acquisto, l’ira dei residenti: «Siamo ostaggi dei vandali ragazzini» - Corriere Adriatico - «Domenica pomeriggio dovevo preoccuparmi di rientrare a casa - Scrive corriereadriatico.it