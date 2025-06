Music Talent su Radio GRP | ogni sabato sera spazio alla nuova musica italiana con Miki Del Prete Efrem Sagrada e Marco Sacco Markino Dj

Ogni sabato sera alle 20:30, Radio GRP si trasforma nel palcoscenico delle nuove stelle della musica italiana con "Music Talent". Condotto da Donato Riva e arricchito dalla partecipazione di Miki Del Prete, Efrem Sagrada e Marco Sacco Markino Dj, il programma offre un'emozionante vetrina ai talenti emergenti. A partire dall’8 giugno 2025, un appuntamento imperdibile che unisce musica, storie e passione, celebrando le meraviglie della scena musicale italiana.

Ogni sabato sera alle 20:30 su Radio GRP va in onda Music “Talent”, il programma dedicato alla scoperta di nuovi talenti della musica italiana, condotto da Donato Riva con la partecipazione straordinaria di Miki Del Prete, Efrem Sagrada e Marco Sacco Markino Dj. Dal sabato 8 giugno 2025, l’autore di capolavori come Il ragazzo della via Gluck e Nessuno mi può giudicare sarĂ protagonista di un appuntamento settimanale che unisce musica, storie e consigli per cantanti emergenti. Un format radiofonico per artisti emergenti: Music “Talent” su Radio GRP. Ideato da Efrem Sagrada e Marco Sacco Markino Dj e realizzato in collaborazione con Superstar Records, Seven-Holding London e Radio GRP, Music “Talent” nasce per offrire visibilitĂ concreta a nuovi artisti e band italiane, mettendo in palio una produzione discografica con distribuzione ufficiale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com