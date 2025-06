Museo delle Marionette ingresso gratuito allo spettacolo dei pupi

Vivi un tuffo nel magico mondo delle marionette al Museo delle Marionette, dove l’ingresso è gratuito per assistere allo spettacolo dei pupi. Un’occasione speciale per celebrare i 25 anni dalla liberazione del Foro Italico dai giostrai, in un evento promosso dal Comitato per il centro storico di Palermo. Venerdì 4 luglio alle 17, al Pasqualino, lasciati incantare da storie senza tempo e tradizioni che rivivono sul palcoscenico. Non mancare!

Anche il Museo delle Marionette parteciperà alle attività, promosse dal Comitato per il centro storico di Palermo, per ricordare i 25 anni dalla liberazione del Foro Italico dai giostrai che occupavano abusivamente la zona. In questo ambito, venerdì 4 luglio alle 17, al Pasqualino ingresso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

