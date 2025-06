Muscarà | La Terra dei Fuochi continua a bruciare ma il Consiglio salta

Muscar224, la terra dei fuochi, continua a bruciare mentre il Consiglio regionale salta, lasciando il territorio in balia di incendi e inquinamento. Oggi, uffici chiusi e nessuna decisione ufficiale, mentre l’aria diventa sempre più irrespirabile. Un segnale di allarme che richiede azioni immediate: le emergenze ambientali non possono aspettare. Così, mentre le fiamme divorano la nostra terra, ci chiediamo: cosa farà davvero la politica per proteggere la nostra salute e il nostro futuro?

Tempo di lettura: 2 minuti « Oggi il Consiglio Regionale della Campania è stato sconvocato, così come tutte le commissioni previste. Anche gli uffici regionali resteranno chiusi oggi e domani. La motivazione? L’aria irrespirabile dovuta agli incendi che continuano a devastare il territorio, dalla Domiziana fino ad altre aree già note per roghi tossici e inquinamento cronico, soprattutto quello di poche ore fa proprio al centro direzionale”. Così interviene la consigliera indipendente Marì Muscarà. “ Intanto – aggiunge – svetta la percentuale di No2 biossido di azoto zona Ferrovia, per 103 microgrammi a metro cubo, per non parlare dell’ospedale Pellegrini dove le centraline segnalano 42 giorni di sforamento del pm10. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Muscarà: “La Terra dei Fuochi continua a bruciare ma il Consiglio salta”

