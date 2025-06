Muore un uomo in un incidente su una Volkswagen Caravelle

Tragedia sulle strade venete: un gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 17 su strada dei Tigli, tra Caorle ed Eraclea, ha causato la morte di un uomo e il ferimento di altre due persone. La dinamica, ancora in fase di accertamento, vede coinvolta una Volkswagen Caravelle e sembra derivare da un'uscita autonoma. Aggiornamenti sui dettagli e sulle cause dell'incidente nelle prossime ore.

Poco dopo le 17 a causa di un incidente stradale sembra per un'uscita autonoma in strada dei Tigli, tra località Brian e Porto Santa Margherita, al confine tra Caorle e Eraclea un uomo ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite (non sarebbero in pericolo). Dalle prime informazioni sul posto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

