Muore poliziotto | trovato con la moto a bordo strada l’incidente e la tragedia

Un tragico incidente scuote Cecina: un poliziotto, Mario Brambilla, 60 anni, viene trovato senza vita accanto alla sua moto. La scena, avvolta nel silenzio, viene scoperta solo dopo ore da un passante che si imbatte nel dramma. Un grave lutto per la comunità e la Polizia, che piange un servitore fedele e coraggioso. La vicenda solleva domande su sicurezza e attenzione, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti.

Cecina, 30 giugno 2025 – La moto che sbanda e il centauro che finisce a bordo strada. Un tragico incidente che però nessuno vede. Solo dopo diverso tempo un passante si è accorto della moto e del corpo. Ma ormai non c'era più niente da fare. Cordoglio per la morte di un poliziotto libero dal servizio a Cecina. Mario Brambilla, 60 anni, era un sovrintendente capo in forza alla polizia scientifica di Genova. L'incidente è accaduto domenica in via Po. Ma nessuno lo ha visto. Non passavano auto in quel momento. E' stata una persona che transitava in zona a scorgere, diverso tempo dopo, la moto e il corpo.