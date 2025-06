Muore parcheggiando il quad nuovo Addio all’imprenditore Giacomo Sanelli

Una tragedia sconvolge Premana: Giacomo Sanelli, imprenditore e erede di una rinomata famiglia di coltelli, ha perso la vita in un incidente mentre parcheggiava il suo nuovo quad. A soli 60 anni, il suo sogno di godersi una giornata all’aperto si è interrotto bruscamente. Un dramma che ci ricorda quanto siano fragili i momenti di felicità improvvisa, lasciando un vuoto in tutta la comunità . La sua storia merita di essere ricordata.

PREMANA (Lecco) Stava tornando a casa in sella al suo nuovo quad, ma a casa non c'è mai arrivato. Giacomo Sanelli, 60 anni, tra gli eredi della dinastia dell'omonimo marchio di coltelli famoso nel mondo, è precipitato in una scarpata per una ventina di metri. L'incidente è successo nella serata di ieri, a Premana, in centro paese. Il 60enne aveva acquistato il quad da pochi giorni e doveva ancora prendere dimestichezza con il quadriciclo da fuoristrada. Stava percorrendo via Roma, la strada centrale e principale del paese montano della Valvarrone. Stava parcheggiando, ma ha sbagliato manovra ed è finito in una scarpata sotto la strada, un salto di almeno una ventina di metri.