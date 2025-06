Muore mentre lavora sotto il sole nel bolognese e l’Emilia Romagna ferma le attività in ore calde

Una tragica tragedia scuote il Bolognese: un uomo di 48 anni perde la vita sotto il sole cocente mentre lavorava nel cantiere della scuola Jussi a San Lazzaro. La sua morte mette in luce i rischi delle alte temperature estive e l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate. È un richiamo alla necessità di tutela dei lavoratori durante le ore più calde, affinché tragedie come questa non si ripetano.

(Adnkronos) – Un uomo è morto per il caldo oggi, lunedì 30 giugno, mentre lavorava nel cantiere della scuola Jussi di San Lazzaro, in provincia di Bologna. La vittima, Ait El Hajjam Brahim di 48 anni, titolare di un'impresa edile in appalto, intorno alle 12 si è improvvisamente accasciato al suolo a causa di un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: muore - lavora - sotto - sole

Angela viene punta sul collo mentre lavora: muore davanti al figlio in modo atroce - Angela, immersa nel suo lavoro a contatto con la natura, subisce un tragico destino: viene punta sul collo e muore atrocemente davanti al figlio.

Imprenditore edile muore mentre lavora sotto il sole nel Bolognese. La vittima aveva 47 anni e avrebbe avuto un malore. #ANSA Vai su Facebook

Imprenditore edile muore mentre lavora sotto il sole nel Bolognese. La vittima aveva 47 anni e avrebbe avuto un malore. #ANSA Vai su X

Muore in cantiere mentre lavora sotto il sole a Bologna; Emilia Romagna, operaio muore sotto il sole: dalla Regione l'ordinanza per fermarsi nelle ore calde; Si accascia davanti ai colleghi e muore mentre lavora sotto il sole.

Muore mentre lavora sotto il sole nel bolognese e l'Emilia Romagna ferma le attività in ore calde - Un uomo è morto per il caldo oggi, lunedì 30 giugno, mentre lavorava nel cantiere della scuola Jussi di San Lazzaro, in provincia di Bologna. Si legge su msn.com

Caldo killer, imprenditore edile muore in cantiere mentre lavora sotto il sole - Un uomo di 47 anni, Ait El Hajjam Brahim, di origine marocchina, è morto stroncato da un malore intorno alle 12, mentre lavorava ... Secondo msn.com