Muore in moto a 62 anni addio a Leonardo Cardarellari

Una tragedia sulla strada spegne una vita preziosa: Leonardo Cardarellari, 62 anni, amato e stimato in tutta la regione, ha perso la vita in un incidente lungo la statale 77 Val di Chienti. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel cuore di amici e conoscenti, che ricordano il suo sorriso e la sua generositĂ . Un monito sull'importanza della prudenza alla guida, per evitare che altre storie si chiudano troppo presto.

Perugia, 30 giugno 2025 – Era sulla sua moto lungo la statale 77 Val di Chienti, quando all’altezza di Castello della Rancia a Tolentino, in corrispondenza del restringimento di carreggiata per i lavori in corso, si è scontrato con un’auto. L’urto lo ha sbalzato a terra violentemente. Leonardo Cardarellari, 62 anni, romano di nascita, diventato poi assisano, è morto in ospedale, a Torrette di Ancona. Era molto conosciuto in tutta la Regione, in particolare per la sua attivitĂ di istruttore di equitazione. Aveva, a lungo, collaborato anche con la Quintana di Foligno, in particolare con i cavalieri Luca Innocenzi e Massimo Gobbini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore in moto a 62 anni, addio a Leonardo Cardarellari

