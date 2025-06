Muore in cantiere mentre lavora sotto il sole a Bologna

Una giornata drammatica scuote San Lazzaro, Bologna, dove un uomo di 47 anni ha perso la vita lavorando sotto il sole cocente. La tragedia, avvenuta in un cantiere edile, evidenzia ancora una volta le condizioni estreme a cui sono sottoposti i lavoratori e la necessit√† urgente di intervenire. √ą fondamentale chiedere misure di sicurezza pi√Ļ rigorose per proteggere chi ogni giorno rischia la vita per costruire il nostro futuro.

San Lazzaro (Bologna), 30 giugno 2025 ‚Äst Tragedia sul lavoro oggi a San Lazzaro (Bologna). Deceduto mentre lavorava in cantiere sotto il sole. A darne notizia Cgil e Fillea-Cgil Bologna chiedendo a gran voce ‚Äúun‚Äôordinanza caldo‚ÄĚ. Una mattinata tragica quella di oggi nel cantiere della nuova scuola media di San Lazzaro, in via Kennedy. Era quasi mezzogiorno quando un 47enne marocchino, Ait el Hajjam Brahim, √® morto mentre stava lavorando con i suoi operai. L'uomo, titolare della ditta Veneto Pavimenti sas, nel trevigiano, era nel cantiere della nuova scuola Campus Kid per cui aveva ricevuto un appalto.

