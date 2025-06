Muore annegata nelle acque del Piave la Procura apre un' inchiesta

Tragedia nel Trevigiano: una bambina di appena 9 anni perde la vita annegando nel fiume Piave, sconvolgendo la comunità. La Procura di Treviso ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità, mentre le indagini si concentrano sui dettagli dell’incidente avvenuto a San Giacomo di Pederobba il 29 dicembre. Resta alta la preoccupazione e l’attesa di chiarimenti su questa drammatica perdita.

La Procura di Treviso sta vagliando eventuali profili di responsabilità in relazione alla morte di Adna Islamad, la bambina di 9 anni residente a Cavaso del Tomba e di origine macedone morta affogata nella giornata di ieri 29 dicembre in località San Giacomo, nel comune di Pederobba. Il sostituto. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

