Municipio Media Val Bisagno nominata la nuova giunta | assessori e deleghe

Il Municipio Media Val Bisagno si rinnova con entusiasmo: Lorenzo Passadore, nuovo presidente eletto per il centrosinistra, ha ufficialmente nominato la sua giunta e assegnato le deleghe ai consiglieri. Un passo importante che promette impegno e innovazione per il territorio. "Ci tengo e voglio ringraziare Avs - commenta Passadore -, in particolare la componente Sinistra..." Un nuovo capitolo per la comunità locale sta iniziando.

Il nuovo presidente del Municipio Media Val Bisagno Lorenzo Passadore, eletto alle ultime elezioni municipali per il centrosinistra, ha nominato i componenti della giunta, con le deleghe ai nuovi assessori. "Ci tengo e voglio ringraziare Avs - commenta -, in particolare la componente Sinistra. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: municipio - media - bisagno - giunta

Municipio Media Val Bisagno, chi ha vinto: lo spoglio in diretta - Il Municipio Media Val Bisagno ha visto una competizione accesa con cinque candidati in corsa per la presidenza e ben 14 liste elettorali.

Il nuovo presidente Fabrizio Ivaldi, eletto per il centrosinistra alle ultime elezioni, ha scelto la nuova giunta Vai su Facebook

Il Municipio Bassa Val Bisagno ha la sua giunta: ecco le scelte del presidente Fabrizio Ivaldi; Municipio Bassa Valbisagno, ecco la nuova giunta del presidente Ivaldi; Municipio Media Val Bisagno, nominata la nuova giunta: assessori e deleghe.

Municipi, quasi fatta per le giunte ma tensione nel Medio Ponente fra Avs e M5s - Il fronte più caldo è quello del municipio Medio Ponente, riconquistato dal centrosinistra alle ultime elezioni comunali, ma anche per la Media Valbisagno bisognerà attendere ancora qualche ... Riporta msn.com

Comunali, gli eletti nel Municipio Media Val Bisagno: presidente e consiglieri - MSN - Nel Municipio IV Media Valbisagno l’ex consigliere di minoranza, con già un passato da assessore nella giunta di ... Come scrive msn.com