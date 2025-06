Multitasking? No solo più distratti | la trappola della connessione perenne

multitasking no solo più distratti, ma intrappolati in una trappola di connessione continua. Viviamo in un mondo iperconnesso che ci promette tutto, ma ci lascia meno presenti di prima. La soglia di attenzione si è ridotta a otto secondi, meno di un pesce rosso. È ora di riflettere: come ritrovare la concentrazione e il vero valore del nostro tempo?

C'è un paradosso che attraversa silenziosamente le nostre giornate iperconnesse: siamo sempre informati, sempre aggiornati, sempre raggiungibili — ma sempre meno presenti. La soglia di attenzione dell'essere umano, oggi, è scesa a otto secondi. Meno di quella di un pesce rosso. Un dato che non fa sorridere, ma riflettere. È un declino misurato da più studi. La professoressa Gloria Mark, dell'Università della California, ha osservato negli ultimi dieci anni una progressiva erosione della capacità di concentrazione, soprattutto nei contesti lavorativi. Se un tempo si riusciva a mantenere l'attenzione per tre minuti consecutivi, oggi si fatica a superare i 40 secondi.

